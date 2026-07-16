Россиянина задержали в Армении, перепутав с опасным хакером
Россиянин оказался тезкой разыскиваемого Интерполом хакера и был задержан в аэропорту Армении. Об этом пишет Baza.
Александр Ермаков прибыл в Армению на отдых вместе с женой, но в аэропорту его арестовали. Причиной задержания стало то, что его приняли за хакера с такими же именем и фамилией, который разыскивается Интерполом. В частности, ему инкриминируют взлом базы данных крупной австралийской страховой компании Medibank Private и кражу личных данных 9,7 миллиона клиентов.
Однако близкие задержанного категорически отрицают какое-либо сходство с разыскиваемым. По их словам, Ермаков никогда не имел отношения к IT-сфере, не владеет английским языком и работает юристом в системе ФСИН. Кроме того, отца Александра зовут Юрий, в то время как у разыскиваемого во всех документах указано отчество Геннадьевич.
Мужчина находится в местном СИЗО уже две недели. На текущий момент туриста готовят к экстрадиции в Соединённые Штаты, а его семья прилагает все усилия для освобождения.
Читайте также: