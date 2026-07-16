Россиянина задержали в Армении, перепутав с опасным хакером

16 июля 2026, 14:49

Россиянина задержали в Армении и хотят экстрадировать в США из-за хакера-тезки

Фото: iStock/Rawf8

Россиянин оказался тезкой разыскиваемого Интерполом хакера и был задержан в аэропорту Армении. Об этом пишет Baza.