Хозяина добермана заподозрили в жестоком нападении на питомца в Петербурге

16 июля 2026, 12:33

Добермана с двумя ножевыми ранениями спасли после жалоб соседей на вой животного

Фото: Istock / Malisa Nicolau

В Санкт-Петербурге хозяина добермана заподозрили в жестоком обращении с питомцем. По словам очевидцев, мужчина напал на собаку после того, как она справила нужду в квартире. Об этом сообщает Mash.