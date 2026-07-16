Хозяина добермана заподозрили в жестоком нападении на питомца в Петербурге
В Санкт-Петербурге хозяина добермана заподозрили в жестоком обращении с питомцем. По словам очевидцев, мужчина напал на собаку после того, как она справила нужду в квартире. Об этом сообщает Mash.
Несколько дней животное, как утверждают соседи, выло от боли, что и привлекло внимание жильцов дома на Гражданском проспекте.
На место прибыли сотрудники полиции. Пока правоохранители задерживали владельца собаки, добермана экстренно доставили в ветеринарную клинику. Врачи диагностировали у животного две ножевые раны. Одна из них оказалась свежей и глубокой — с проникновением в мышечный слой. Псу оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его состояние находится под наблюдением специалистов.
По словам местных жителей, в присутствии полицейских мужчина признался, что именно он нанёс питомцу ножевые ранения. Также, по информации соседей, в отношении владельца уже возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Читайте также: