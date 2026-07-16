Мужчина поймал свою девушку на рыбалке в Карелии

16 июля 2026, 15:44

SHOT: Петербуржец проткнул ухо девушке крючком во время рыбалки в Карелии

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Петербуржец поймал свою девушку на рыбалке в Карелии. Крючок прошёл сквозь ухо его возлюбленной. Об этом пишет SHOT.