Мужчина поймал свою девушку на рыбалке в Карелии
Петербуржец поймал свою девушку на рыбалке в Карелии. Крючок прошёл сквозь ухо его возлюбленной. Об этом пишет SHOT.
26-летние Лев и Арина из Санкт-Петербурга отправились отправились на рыбалку на реку Олонку в выходной день. Они поймали несколько рыб, что, возможно, привело к расслабленности Льва, так как его следующий заброс оказался неудачным. Молодой человек не заметил, что сзади стоит Арина, и случайно зацепил её за ухо крючком, который пробил ушную раковину.
Пара попыталась извлечь снасть самостоятельно, но из-за боли и страха решила обратиться в местную больницу. Врачи встретили их спокойно. Оказалось, что к ним часто поступают пациенты с подобными травмами ушей, носа и глаз. У Арины, по мнению медиков, случай был относительно лёгким.
Специалисты с третьего раза смогли извлечь крючок. Операция прошла успешно. Этот инцидент не испугал Льва и Арину, и они продолжили рыбалку, но старались держаться на расстоянии друг от друга.
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