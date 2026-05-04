«Увидела, как с меня сползает кожа»: беременная жена изуродовала любовницу на глазах у ребенка. Кому угрожает неверный муж и почему преступница может остаться на свободе?
85% ожогов тела, полтора месяца в коме и 262 дня в больнице — такую цену заплатила Инна Цыбасова за роман с женатым мужчиной. Летом прошлого года беременная Марина Рыбалко подожгла соперницу на глазах у собственного ребенка. Инна выжила чудом — ее спас случайный прохожий, оказавшийся бывшим сотрудником МЧС. Недавно пострадавшая появилась в программе «Малахов», чтобы поведать о своей истории и добиться справедливости. Кому угрожает неверный муж и на чьей стороне закон — в материале Радио 1.
День преступления5 августа 2025 года Инна Цыбасова находилась в своeм автомобиле в посeлке Парголово Ленинградской области. Она ждала Ивана Рыбалко, с которым состояла в любовных отношениях. Мужчина попросил любовницу отвезти его беременную жену в больницу, и та согласилась.
Марина Рыбалко знала, чем занимается ее муж, и контролировала каждый его шаг. Когда она открыла дверь машины, у нее в руках уже была бутылка с горючей смесью и зажигалка. Инна вспоминает те события с ужасом: автомобиль вспыхнул в ту же секунду.
Пострадавшая пыталась выбраться из горящей машины. Обожженными руками она с десятого раза дернула ручку двери и выпала наружу. В этот момент по счастливой случайности мимо проходил Михаил Новиков — бывший сотрудник МЧС. Он повалил женщину на землю и начал катать, чтобы сбить пламя. Сам Михаил получил ожоги рук второй степени, но спас Инне жизнь. Женщина до сих пор называет его своим ангелом-хранителем.
После этого Инна добежала до ближайшей поликлиники. Первое, что она сделала — посмотрела в зеркало. То, что она в нем увидела, она не забудет уже никогда.
«Я увидела, как с меня просто сползает кожа. Вот череп оголился, лицо. Это вообще жуть», — вспоминает женщина.По ее словам, в тот же момент на скамейке напротив сидела Марина Рыбалко с маленьким сыном и смотрела на обожженную соперницу.
«Во взгляде я видела какую-то злость. Мне кажется, недоумение: почему я, наверное, не умерла?» — рассказывает Инна.Лучшие медики Санкт-Петербурга боролись за жизнь женщины 262 дня. Единственное, чего не коснулся огонь — стоп. Лечащий врач Инны назвал этот случай эксклюзивным за 15 лет работы.
Инна провела полтора месяца в коме и три месяца в реанимации, перенесла пересадку кожи и переливание крови. Два дня назад она выписалась и впервые появилась на публике. Она до сих пор нуждается в помощи, чтобы вставать и делать элементарные движения. Кроме того, у нее остались раны на голове и животе.
«Я тебя закопаю»: кому угрожает любовник ИнныПока Инна боролась за жизнь в больнице, сестра женщины Александра взяла на себя заботу о ее маленькой дочери. Ребенка готовили к школе, водили в садик, с ним также работал психолог — девочка не видела мать полгода. Инна признается, что боялась показываться дочери в таком состоянии, но встреча оказалась счастливой.
«Она была рада, что мама рядом. Она не видела моих ран. Обнимала, целовала. Даже не замечала», — поделилась женщина.Сама Александра с первых дней стала не только опорой для сестры, но и мишенью для Ивана Рыбалко. 19 апреля на улице к ней подъехали мужчина и его приятель. По словам девушки, последний плюнул ей в лицо и пригрозил, что «закопает». Соседи подтвердили, что слышали угрозы и видели, как двое мужчин напали на Александру.
Девушка написала заявление в полицию. Однако участковый ответил, что будет достаточно профилактической беседы с нападавшими. Александра также отметила, что Иван знает, где она живет, и где находится дочь Инны.
Сам мужчина в разговоре с корреспондентом отрицал угрозы, грубил ему и применял силу. Он также утверждает, что в момент конфликта пытался помешать своему другу. Однако видеозапись доказывает обратное. На вопрос, угрожал ли он девушке расправой, Рыбалко ответил:
«Если бы я хотел с ней расправиться, что бы мне помешало?».
Почему преступница может остаться на свободеКорреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Рождественский, который посещал все судебные заседания по делу Марины Рыбалко, обратил внимание на несколько деталей. Он уточнил, что дело расследовали всего за пять месяцев, что, по его словам, достаточно короткий срок для такого тяжкого преступления.
Но больше всего журналист удивился тому, что статью переквалифицировали на покушение на убийство в состоянии аффекта, которое было вызвано аморальными действиями потерпевшей. По ней поджигательнице грозит всего два года и три месяца колонии. Более того, Рыбалко долгое время находится под домашним арестом, и из-за этого, по мнению экспертов, может выйти на свободу по УДО.
На заседаниях Марина выглядит уставшей и замученной. Она постоянно ходит в медицинской маске и боится показывать лицо. На одно из слушаний женщина пришла с младенцем на руках, и судья сделал ей замечание. На втором слушании, когда допрашивали Инну, Марина на пару секунд встала и попросила прощения. Однако, по словам журналиста, это выглядело не как искреннее раскаяние, а как действие, необходимое для суда.
Итоги выпускаАдвокат Алена Горнак заявила, что инкриминируемая статья — это огромная ошибка экспертов и следствия. По ее словам, преступление было четко спланировано и совершено умышленно. Юрист также призвала добиваться повторной психиатрической экспертизы и возвращать дело на дорасследование.
«Меня очень смущает формулировка «аффект». Что такое «аффект»? Это внезапное, раз, краткосрочное, то есть от нескольких секунд до нескольких минут, и сильное душевное волнение, вызванное оскорблением, угрозой жизни и так далее. Ни одного из трех факторов здесь нет», — согласился с такой позицией психолог Александр Кичаев.Депутат Госдумы Татьяна Буцкая, которая присутствовала в студии, пообещала отправить запрос губернатору Ленинградской области о награждении Михаила Новикова, спасшего Инну. Также она направит обращение уполномоченному по правам ребенка, чтобы проверить психологическое состояние малыша, ставшего невольным свидетелем страшного преступления.
Сама Инна в конце программы сказала, что сожалеет о том горе, которое принесла своей семье. Бывший муж женщины Дмитрий признался, что продолжает ее любить и поддерживать, несмотря на развод и измену.