Омского бизнесмена обвинили в хищении свыше полумиллиона рублей

04 мая 2026, 14:34

Омского бизнесмена обвинили в хищении 545 тысяч рублей

В Омске по ходатайству следствия Центральный районный суд принял решение об аресте генерального директора компании «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева. Бизнесмену предъявили обвинение в хищении 545 миллионов рублей, принадлежащих Государственному космическому научно-производственному центру имени М.В. Хруничева. Об этом 4 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.





Суд заключил фигуранта под стражу сроком на два месяца. Золотарев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, он проходит как подозреваемый еще по двум аналогичным эпизодам.





«Суд с учетом представленных материалов и данных о личности постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО», — уточнили в инстанции.



