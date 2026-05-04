Омского бизнесмена обвинили в хищении свыше полумиллиона рублей
В Омске по ходатайству следствия Центральный районный суд принял решение об аресте генерального директора компании «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева. Бизнесмену предъявили обвинение в хищении 545 миллионов рублей, принадлежащих Государственному космическому научно-производственному центру имени М.В. Хруничева. Об этом 4 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.
Суд заключил фигуранта под стражу сроком на два месяца. Золотарев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, он проходит как подозреваемый еще по двум аналогичным эпизодам.
«Суд с учетом представленных материалов и данных о личности постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО», — уточнили в инстанции.
По версии следователей, 53-летний предприниматель в период с 2022 по 2025 год действовал в составе организованной группы. Как полагают правоохранители, хищение средств совершалось при выполнении государственного контракта на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов производственного объединения «Полет», где налаживается серийный выпуск ракет-носителей «Ангара».
Для незаконного вывода денег обвиняемый подготовил и направил в Управление Федерального казначейства по Москве подложную документацию. В этих бумагах искусственно завысили стоимость мостовых кранов, которые компания «РСТ-генподряд» якобы приобретала у организаций, подконтрольных самому Золотареву.