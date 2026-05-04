Нашли тело россиянина, которое три года пролежало в пакетах
Расчленённое тело мужчины было обнаружено во Всеволожском районе Ленобласти. Его нашли в пяти пакетах. По данным следствия, останки могли пролежать там три года. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Предполагаемый убитый — 54‑летний Дмитрий, который 6 мая 2023 года отправился со своим знакомым на кладбище в деревне Озерки и пропал. Мужчину начали искать, а в марте 2024 года СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения.
62‑летний Николай, приятель Дмитрия, был задержан по подозрению в убийстве. Мужчина работал и жил в Петербурге, однако 7 и 8 мая ездил в СНТ «Северная Самарка». По предположению следствия, эти дни он потратил на то, чтобы скрыть труп.
Для подтверждения личности найденных останков мужчины необходимо провести ДНК‑экспертизу и допросить подозреваемого.
