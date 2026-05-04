Россиянин назвал жену чужим именем во сне и получил три удара ножом
В Бурятии мужчина получил три удара ножом от жены после того, как во сне назвал ее чужим именем. Об этом сообщает n1.ru.
Инцидент произошел в Джидинском районе. Супруги выпили, после чего мужчина начал оскорблять жену и гнать ее из дома. Ночью пьяный муж уснул и в постели произнес имя другой женщины. Тогда ревнивица схватилась за нож и нанесла ему три удара. Один из них пробил легкое и создал угрозу для жизни.
Женщина сама перевязала раненого простыней, позвала соседа и вызвала скорую. Истекающего кровью мужчину удалось спасти. На суде он просил не отправлять супругу в колонию, признавая свою вину за пьяные выходки.
Суд признал женщину виновной в покушении на убийство, но учел агрессивное поведение потерпевшего как смягчающий фактор. В итоге она получила 6,5 лет колонии общего режима.
