В Омске спасли трёхлетнюю девочку Таню от насилия в семье. Беспокойство о её состоянии возникло у соседей, когда они заметили синяки и запущенный вид ребёнка. Подробнее о страшной истории расскажем в материале «Радио 1».
Настороженность подруги
Все началось с беспокойства Анастасии Уфимцевой (все имена изменены редакцией), соседки многодетной семьи Мышкиных. Она заметила, что одна из девочек, трёхлетняя Таня, носит одежду не по размеру. Россиянка решила помочь подруге и предложила вещи, из которых выросла её дочь. Во время разговора с Юлией Мышкиной, мамой Тани, Анастасия заметила, что подруга нервничает. Когда речь зашла о малышке, Юлия сказала, что девочка гуляет где-то на улице. Это поведение вызвало у девушки подозрения, но она не придала этому значения.
Второе беспокойство
Несколько дней спустя другая соседка, Наталья Шихатова, также забеспокоилась отсутствием Тани. Она решила проверить, что происходит в доме Мышкиных. То, что Наталья увидела, повергло её в шок. На кровати с грязным постельным бельём сидела худенькая девочка с огромным синяком вокруг глаз. Он указывал на серьёзную травму. Малышка была одета в грязную футболку со следами крови. Женщина поняла, что девочку не переодевали два дня.
Обращение в полицию
Обеспокоенные женщины немедленно обратились в полицию. Родители Тани попытались переложить ответственность на младшую дочь. Юлия утверждала, что травмы нанесла полуторагодовалая сестра. Однако криминалисты быстро опровергли эту версию. Затем Юлия выдвинула другую версию: якобы Таня получила травму, упав в огороде или в доме. Но и эта не выдержала проверки. Выяснили, что ушибы девочка получила ещё 8 мая, а в больницу её доставили только 11 мая. Отец утверждал, что малышка упала с двухъярусной кровати. В эфире ток-шоу он отрицал факт избиения.
Криминальное прошлое
Александр имеет криминальное прошлое. Он был судим пять раз и ранее лишался родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. В марте россиянин закодировался, но осенью снова начал пить. Социальные сети Юлии также вызывают беспокойство. В её статусе указано, что у неё «нет детей», хотя в семье пятеро ребятишек от 6 лет до 4 месяцев. На страницах женщины есть фотографии с сомнительным содержанием и упоминания о запрещённых веществах.
Уголовные дела и судьба детей
Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту жестокого обращения с ребёнком. Пятеро детей Мышкиных были изъяты из семьи и помещены в социальные учреждения. Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства этого ужасного случая.