Россиянин поссорился со знакомым и вонзил нож в его живот
В Керчи мужчина ударил знакомого ножом в живот во время ссоры
В Керчи задержали 36-летнего местного жителя, который вонзил нож в живот знакомого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, мотивом нападения стал конфликт. Причиненный здоровью потерпевшего вред оценили как тяжкий.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.
