Россиянин поссорился со знакомым и вонзил нож в его живот

04 марта 2026, 15:22

В Керчи мужчина ударил знакомого ножом в живот во время ссоры

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Керчи задержали 36-летнего местного жителя, который вонзил нож в живот знакомого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма в своем телеграм-канале.