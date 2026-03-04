04 марта 2026, 14:28

Фото: iStock/Animaflora

В 2015 году жительница Подмосковья Светлана Попова познакомилась с Викторией Мацепулой, приехавшей из Украины. Вторая, ожидая ребенка и не имея возможности его оставить, согласилась продать малыша россиянке. В январе 2016 года Виктория родила мальчика и передала его за 1,6 миллиона рублей. Однако ситуация осложнилась, когда старшие дети Светланы подали заявление в полицию, что привело к расследованию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Ребенок попал в приют

Соседи охотно делятся впечатлениями о семье

Фото: iStock/dimid_86

Скрывала правду

«В 2014 году Света уехала в Нижний Новгород лечиться от давления. Через некоторое время позвонила и заявила: "Я беременна". Я удивился, ведь у нас не было интимных отношений больше месяца. "От кого?" - спросил я. Она ответила: "От тебя, но ты мне не нужен. Я встретила другого"», — поделился мужчина в беседе с «КП».

«Меня больше всего удивляет, как СМИ выставляют детей крайними. Говорят, они написали заявление на мать. Но всё не так просто. Света часто ругалась с родителями, но дети всегда были на её стороне. Чтобы они пошли писать на неё заявление, нужно было сильно довести их до этого!», — добавил он.

«Когда появился новый ребенок, её отношение к старшим детям изменилось. Начались оскорбления, она даже распускала руки. Хотя именно дети несколько месяцев содержали её, младенца и нового мужа», — отметил бывший супруг.

Тайна семьи

«Мой покойный тесть рассказывал, что вместе со Светой они удочерили больную девочку. Эта девочка выросла, вышла замуж и родила детей, но вскоре умерла от рака. Чтобы ребята не попали в детский дом, их переписали на Свету. Родной отец не вспоминал о них и алименты не платил. Света часто напоминала детям, что они ей не родные», — поделился он.

Случайные смерти

Фото: iStock/alexkich

Документы на ребенка