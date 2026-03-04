Жительница Подмосковья купила ребенка у украинки, а старшие дети заявили на неё в СК РФ: подробности дела и неожиданные смерти
В 2015 году жительница Подмосковья Светлана Попова познакомилась с Викторией Мацепулой, приехавшей из Украины. Вторая, ожидая ребенка и не имея возможности его оставить, согласилась продать малыша россиянке. В январе 2016 года Виктория родила мальчика и передала его за 1,6 миллиона рублей. Однако ситуация осложнилась, когда старшие дети Светланы подали заявление в полицию, что привело к расследованию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ребенок попал в приютСветлана и Виктория оказались под арестом, а ребенок попал в детский дом. В своих показаниях Попова утверждала, что её старшие дети обратились в полицию из-за квартиры. После появления в семье маленького мальчика все стали жить вместе: Светлана, её муж и трое старших детей. Однако вскоре начались скандалы. Они предложили матери отказаться от прав на жилье и уехать с новым мужем и малышом. Женщина не согласилась, и «неблагодарные чада» пошли в полицию.
Соседи охотно делятся впечатлениями о семьеЖители кирпичной пятиэтажки на окраине Лыткарина помнят Светлану с юности как женщину с большим количеством ухажеров. Одна из соседок рассказывает, что родители россиянки не одобряли её любовь к мужчинам, что часто вызывало ссоры в семье.
Другие соседи вспоминают, что после расставаний с некоторыми партнерами женщина получала недвижимость. Кто-то переписывал на неё комнаты в коммуналках, кто-то — целые квартиры. Однако куда исчезали эти богатства, никто не знает. По словам соседей, семья жила скромно. Основным источником дохода Светланы была пенсия по инвалидности. Иногда она подрабатывала, «бомбя» на своей старенькой «Волге». Её нынешний муж Юрий Бондаренко официально безработный и работает певчим в церковном хоре.
Скрывала правдуПопова долго скрывала правду о своем грудничке. Члены семьи знали, откуда появился ребенок, а соседям и знакомым она говорила, что сама родила. Имитировать беременность ей было несложно: в какой-то момент её вес достигал ста килограммов. Даже бывший муж Иван Попов, который жил с ней во время предполагаемой беременности, ничего не заподозрил.
«В 2014 году Света уехала в Нижний Новгород лечиться от давления. Через некоторое время позвонила и заявила: "Я беременна". Я удивился, ведь у нас не было интимных отношений больше месяца. "От кого?" - спросил я. Она ответила: "От тебя, но ты мне не нужен. Я встретила другого"», — поделился мужчина в беседе с «КП».
Тем самым «другим» оказался Юрий из нижегородского поселка Сатис. Спустя несколько недель он переехал к Свете в Лыткарино. С тех пор Иван поддерживал отношения только с детьми бывшей супруги.
«Меня больше всего удивляет, как СМИ выставляют детей крайними. Говорят, они написали заявление на мать. Но всё не так просто. Света часто ругалась с родителями, но дети всегда были на её стороне. Чтобы они пошли писать на неё заявление, нужно было сильно довести их до этого!», — добавил он.
Некоторые утверждают, что старшие дети хотят, чтобы квартира деда досталась только им. Иван считает это фантазией Светы.
«Когда появился новый ребенок, её отношение к старшим детям изменилось. Начались оскорбления, она даже распускала руки. Хотя именно дети несколько месяцев содержали её, младенца и нового мужа», — отметил бывший супруг.
Тайна семьиИван открыл еще одну тайну семьи: дети Светланы Поповой не родные.
«Мой покойный тесть рассказывал, что вместе со Светой они удочерили больную девочку. Эта девочка выросла, вышла замуж и родила детей, но вскоре умерла от рака. Чтобы ребята не попали в детский дом, их переписали на Свету. Родной отец не вспоминал о них и алименты не платил. Света часто напоминала детям, что они ей не родные», — поделился он.
Таким образом, у женщины никогда не было собственных детей. Из-за заболевания крови она не могла родить самостоятельно, хотя всегда мечтала. В 2012 году россиянка забеременела от Ивана, но произошел выкидыш.