Около 700 российских туристов, застрявших на Маврикии, выгнали из отелей на улицу

Фото: iStock/FTiare

Из отелей на Маврикии выселили российских туристов, которые застряли на острове из-за отмены рейсов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Причиной стала отмена перелетов Emirates через Дубай — авиакомпания перестала оплачивать проживание пассажиров, и 4 марта гостиницы выгнали из номеров около 700 россиян.

Альтернативных вариантов размещения им не предложили. Из-за большого наплыва европейских туристов свободных мест почти не осталось, и семьям с детьми приходится платить от 400 долларов за ночь, чтобы быть под крышей.

Некоторые отдыхающие объединяются для аренды апартаментов, у других заканчиваются наличные, а зарубежных банковских карт нет. Рейсы перенесены на недели вперед — 10, 12 и 17 марта.

Российское консульство рекомендует покупать билеты через Сейшелы — минимальная стоимость такого перелета составляет 200 тысяч рублей на человека. При этом путешественникам запрещают снимать видео в аэропорту.

Лидия Пономарева

