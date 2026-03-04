Около 700 российских туристов, застрявших на Маврикии, выгнали из отелей на улицу
Из отелей на Маврикии выселили российских туристов, которые застряли на острове из-за отмены рейсов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Причиной стала отмена перелетов Emirates через Дубай — авиакомпания перестала оплачивать проживание пассажиров, и 4 марта гостиницы выгнали из номеров около 700 россиян.
Альтернативных вариантов размещения им не предложили. Из-за большого наплыва европейских туристов свободных мест почти не осталось, и семьям с детьми приходится платить от 400 долларов за ночь, чтобы быть под крышей.
Некоторые отдыхающие объединяются для аренды апартаментов, у других заканчиваются наличные, а зарубежных банковских карт нет. Рейсы перенесены на недели вперед — 10, 12 и 17 марта.
Российское консульство рекомендует покупать билеты через Сейшелы — минимальная стоимость такого перелета составляет 200 тысяч рублей на человека. При этом путешественникам запрещают снимать видео в аэропорту.
