Около 700 российских туристов, застрявших на Маврикии, выгнали из отелей на улицу

04 марта 2026, 14:47

Baza: около 700 застрявших на Маврикии российских туристов выселили из отелей

Фото: iStock/FTiare

Из отелей на Маврикии выселили российских туристов, которые застряли на острове из-за отмены рейсов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.