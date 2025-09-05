Достижения.рф

В Африке «волонтёр» под предлогом гуманитарной помощи насиловал мальчиков, резал ножом девочек и употреблял наркотики перед детьми

Фото: iStock/borgogniels

В СМИ разразился громкий скандал, связанный с чешским «волонтёром» Якобом Джалем, который, выдавая себя за гуманитарного активиста, совершал тяжкие преступления против детей в восточной Африке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Обманывал благотворительные организации

Джаля представляли как человека, который стремится бороться с бедностью и голодом в Танзании. На протяжении двух лет он успешно обманывал благотворительные организации, финансировавшие его деятельность в районе города Моши. Однако сотрудники местного детского центра заметили странное поведение этого европейца. По словам персонала, Джаль часто находился под воздействием наркотиков, проявлял агрессию и интересовался детьми лишь для создания фотографий.

«Якоб — очень плохой человек; он избивал детей в детском доме. Деньги из Чехии шли не на помощь детям, а на наркотики и подкуп юношей для занятий с ним сексом», — рассказала одна из сотрудниц.

Истинная картина

Финансирование Джаля осуществлялось организацией Czech Slovak Africa, которую возглавляют сёстры Яна и Татьяна Финиковы. Он регулярно предоставлял спонсорам отчёты с фотографиями, якобы демонстрирующими помощь детям. Однако скрытая видеозапись раскрыла истинную картину: на ней видно, как Джаль и его сообщник фотографируют ребёнка с пакетом еды, а затем забирают продукты себе. Представители Czech Slovak Africa отметили, что Джаль обманул их, заявив, что работает с детским домом. На самом деле он устроился в обычный образовательный центр для детей из неблагополучных семей.

Фото: iStock/feri ferdinan

Развал коллектива

Деятельность «волонтёра» серьёзно повлияла на работу центра. Владелица учреждения, Тереза, рассказала, что появление Джаля привело к развалу коллектива: он уволил сотрудников, некоторые дети покинули центр. Учреждение оказалось в тяжёлой финансовой ситуации, а воспитанники страдали от нехватки продовольствия.

Страшные подробности

Дети также рассказали о страшных подробностях поведения Джаля. Он регулярно выбирал отдельных детей и уводил их в свой кабинет. Часто мужчина появлялся перед детьми в неподобающем виде. Расследование выявило факты сексуального насилия и физического издевательства над воспитанниками. Один из них сообщил, что видел, как Джаль делал инъекции наркотиков прямо при детях. Одна девочка призналась, что боялась «волонтёра», который в приступе гнева проявлял агрессивное поведение. Особенно тяжким преступлением стало сексуальное насилие над одной из воспитанниц, после которого преступник оставил на её теле отметины ножом, всё тело ребенка было покрыто синяками.
Дарья Осипова

