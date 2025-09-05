В Африке «волонтёр» под предлогом гуманитарной помощи насиловал мальчиков, резал ножом девочек и употреблял наркотики перед детьми

В СМИ разразился громкий скандал, связанный с чешским «волонтёром» Якобом Джалем, который, выдавая себя за гуманитарного активиста, совершал тяжкие преступления против детей в восточной Африке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Обманывал благотворительные организации
Джаля представляли как человека, который стремится бороться с бедностью и голодом в Танзании. На протяжении двух лет он успешно обманывал благотворительные организации, финансировавшие его деятельность в районе города Моши. Однако сотрудники местного детского центра заметили странное поведение этого европейца. По словам персонала, Джаль часто находился под воздействием наркотиков, проявлял агрессию и интересовался детьми лишь для создания фотографий.
«Якоб — очень плохой человек; он избивал детей в детском доме. Деньги из Чехии шли не на помощь детям, а на наркотики и подкуп юношей для занятий с ним сексом», — рассказала одна из сотрудниц.
Истинная картина
Финансирование Джаля осуществлялось организацией Czech Slovak Africa, которую возглавляют сёстры Яна и Татьяна Финиковы. Он регулярно предоставлял спонсорам отчёты с фотографиями, якобы демонстрирующими помощь детям. Однако скрытая видеозапись раскрыла истинную картину: на ней видно, как Джаль и его сообщник фотографируют ребёнка с пакетом еды, а затем забирают продукты себе. Представители Czech Slovak Africa отметили, что Джаль обманул их, заявив, что работает с детским домом. На самом деле он устроился в обычный образовательный центр для детей из неблагополучных семей.
Развал коллектива
Деятельность «волонтёра» серьёзно повлияла на работу центра. Владелица учреждения, Тереза, рассказала, что появление Джаля привело к развалу коллектива: он уволил сотрудников, некоторые дети покинули центр. Учреждение оказалось в тяжёлой финансовой ситуации, а воспитанники страдали от нехватки продовольствия.
Страшные подробности
Дети также рассказали о страшных подробностях поведения Джаля. Он регулярно выбирал отдельных детей и уводил их в свой кабинет. Часто мужчина появлялся перед детьми в неподобающем виде. Расследование выявило факты сексуального насилия и физического издевательства над воспитанниками. Один из них сообщил, что видел, как Джаль делал инъекции наркотиков прямо при детях. Одна девочка призналась, что боялась «волонтёра», который в приступе гнева проявлял агрессивное поведение. Особенно тяжким преступлением стало сексуальное насилие над одной из воспитанниц, после которого преступник оставил на её теле отметины ножом, всё тело ребенка было покрыто синяками.