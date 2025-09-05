ФСБ в российском регионе задержала снимавшего видео с призывами к экстремизму
Мужчину, который в гостиничном номере в Омске записывал ролики с призывами к экстремистским действиям, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным ведомства, в мае мужчина в камуфляже снял несколько видеороликов в центре Омска и разместил их в личном аккаунте в запрещённой в России социальной сети Instagram*. Видеозаписи, как утверждают в УФСБ, носили призывной характер и обращались к мусульманам с призывами к убийству людей по национальному признаку.
По материалам УФСБ военным следственным отделом СК России по Омскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Задержание провели сотрудники УМВД по Омской области.
*Запрещен в РФ
