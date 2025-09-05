ФСБ в российском регионе задержала снимавшего видео с призывами к экстремизму

05 сентября 2025, 16:41

ФСБ задержала в омской гостинице снимавшего видео с призывами к экстремизму

Фото: istockphoto/Rawf8

Мужчину, который в гостиничном номере в Омске записывал ролики с призывами к экстремистским действиям, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.