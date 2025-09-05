Достижения.рф

Фото: iStock/Zolnierek

В Ингушетии мужчина пойдет под суд за убийство полицейского 26 лет назад. Об этом сообщает «МВД Медиа».



Происшествие случилось в 1999 году на пересечении дорог Моздок – Владикавказ и Назрань – Кантышево. Тогда двое полицейских попали под огонь из автоматического оружия, в результате чего один получил ранения и погиб.

Виновного в убийстве объявили в розыск, но он успешно скрылся на протяжении 25 лет, живя на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке по поддельным документам.

Тогда его обвиняли в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия.

Иван Мусатов

