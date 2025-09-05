В Ленобласти задержали педофила за порно с девочкой в соцсетях
В Ленинградской области задержали педофила, опубликовавшего в соцсетях порнографическое видео с несовершеннолетней. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
В совершении преступления обвиняют 50-летнего жителя Волосово. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
По версии следствия, в апреле этого года мужчина опубликовал в одной из соцсетей видео сексуального характера с участием маленькой девочки.
