Стала известна причина пожара в московском хостеле
Пожар в московском хостеле произошёл из-за обогревателя. По информации Telegram-канала SHOT, предварительной причиной возгорания стал именно аварийный режим работы электроприбора.
Обогреватель вспыхнул в здании, расположенном в 1-м Магистральном тупике. Огонь быстро перекинулся на мебель и отделку, охватив две комнаты и коридор. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.
Сотрудники и очевидцы эвакуировали 16 человек. В результате происшествия пострадали девять человек. Восьми из них понадобилась госпитализация, медики доставили пострадавших в больницы. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности.
