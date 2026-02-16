Клон телеграм-канала поплатился за плагиат

16 февраля 2026, 09:34

Россиянин отсудил 100 тысяч рублей у клона своего телеграм-канала

Фото: iStock/AMilkin

В Приморском крае мужчина, ведущий городской паблик, столкнулся с неприятной ситуацией. Он обнаружил, что кто-то создал канал-двойник, полностью дублирующий его контент. Все посты, включая фото и видео, копировались без изменений, лишь название отличалось. Клон быстро набрал 12 тысяч подписчиков и начал зарабатывать на рекламе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.