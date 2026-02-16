Клон телеграм-канала поплатился за плагиат
В Приморском крае мужчина, ведущий городской паблик, столкнулся с неприятной ситуацией. Он обнаружил, что кто-то создал канал-двойник, полностью дублирующий его контент. Все посты, включая фото и видео, копировались без изменений, лишь название отличалось. Клон быстро набрал 12 тысяч подписчиков и начал зарабатывать на рекламе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Местный житель долго не мог найти владельца фейкового канала. Лишь в прошлом году он решил обратиться к юристам. Специалисты направили жалобы в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор, а также подали иск о защите авторских прав. В результате удалось установить личность нарушителя, и суд обязал его выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
На заседании ответчик утверждал, что не хотел нарушать права. Он объяснил свои действия «научно-техническим любопытством» и заявил, что использовал автоматический бот для проверки своих навыков программирования.
