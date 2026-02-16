Под Тулой массовое ДТП с фурами парализовало трассу М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» в Тульской области образовалась пробка длиной 25 километров. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной затора стало массовое столкновение грузовых автомобилей в районе развязки на Богородицк.
На текущий момент движение полностью перекрыто. В пробке уже более двух часов стоят сотни водителей. По информации очевидцев, затор не рассасывается с 11 утра по московскому времени. Из-за аварии к месту происшествия не могут проехать ни аварийные службы, ни скорая помощь.
На указанном участке трассы видимость не превышает 100 метров, порывы ветра достигают 15 метров в секунду, продолжается метель. Следует отметить, что трасса М-4 «Дон» имеет федеральное значение. Она соединяет Москву с Воронежем, Ростовом-на-Дону, Краснодаром и Новороссийском.
Ранее в Энгельсе восемь человек госпитализировали после ДТП с троллейбусом.
Читайте также: