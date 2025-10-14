В Нижнем Новгороде женатый мужчина держал девушку в подвале и насиловал. Почему преступник получил минимальный срок?
Утро 24 августа 2021 года началось как обычно для 23-летней Елизаветы Бабиковой. Она жила в Нижнем Новгороде на улице Славянской. Ничего не предвещало трагедии. Незадолго до этого девушка познакомилась на сайте знакомств с человеком, называющим себя Максимом. Мужчина казался щедрым и обещал финансовую поддержку. Но за красивым фасадом скрывалась страшная реальность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Под маской добропорядочного гражданинаМужчина, оказавшийся Сергеем Свешниковым, выглядел респектабельным предпринимателем. У него были жена и дети, своя строительная компания. За кулисами обычной жизни он создал зловещий подземный бункер в своем гараже. Там были кровать, ванна, туалет, компьютер, плита и холодильник. Всё подготовлено заранее, чтобы удерживать жертву.
Свешников сделал фальшивые номерные знаки для своего автомобиля и создал ложный профиль на сайте знакомств, чтобы замести следы.
Похищение24 августа мужчина приехал за Лизой на автомобиле с фальшивыми номерами. Когда девушка села внутрь, он мгновенно накрыл её голову черным свитером, связал руки и надел наручники. Это был ужасный поворот событий.
Девушка оказалась в специально оборудованном подвале, откуда невозможно выбраться. Десять долгих дней она провела там одна, скованная наручниками. Каждый день Свешников приходил, привозил еду и насиловал девушку.
Поиски и арестРодственники и друзья начали искать Елизавету. Полиция вела расследование, но зацепок почти не было. Затем, неожиданно, сам Сергей Свешников исчез. Его супруга обратилась в правоохранительные органы, сообщив о пропаже мужа.
Следователи осмотрели гараж Свешникова, ища следы пропавшего мужчины. Вместо этого они обнаружили Елизавету, истощенную и испуганную, но живой. Девушку тут же отвезли в больницу. Через пару дней поймали самого Свешникова. Во время суда он отрицал обвинения, утверждая, что всё происходило добровольно. Однако суд приговорил его к трём годам и двум месяцам заключения, а также штрафу в размере 20 тысяч рублей.