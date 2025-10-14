Россиянка пырнула дочь вилкой, чтобы та вернулась к мужу

14 октября 2025, 10:55

В Дагестане женщина ранила дочь вилкой во время семейного спора

Фото: Istock/Photology1971

В Тляратинском районе Республики Дагестан произошёл бытовой конфликт между матерью и дочерью, в ходе которого женщина ранила свою наследницу вилкой. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.