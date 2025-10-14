Россиянка пырнула дочь вилкой, чтобы та вернулась к мужу
В Тляратинском районе Республики Дагестан произошёл бытовой конфликт между матерью и дочерью, в ходе которого женщина ранила свою наследницу вилкой. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент случился на почве семейных разногласий. 39-летняя местная жительница после расторжения брака вернулась жить в дом своих родителей. Её мать не одобрила решение дочери и настаивала на том, чтобы та помирилась с мужем и сохранила семью.
Во время одной из таких дискуссий спор между женщинами перешёл в физическое противостояние. Мать сначала нанесла дочери несколько ударов, а когда та попыталась защититься, схватила со стола вилку и нанесла наследнице удар в руку.
После этого пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Однако позже стороны конфликта достигли взаимопонимания и решили прекратить дело.
Ранее в Калининградской области школьник с ножом надругался над первоклассницей.
Читайте также: