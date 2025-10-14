В Красноярске наркодилерша забыла на съёмной квартире крупную партию метадона
В Красноярске наркодилерша из Кургана забыла на съёмной квартире крупную партию метадона. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После того как 21-летняя квартирантка съехала, хозяйка обнаружила свёрток с серым веществом и обратилась в полицию. Правоохранители быстро вышли на след девушки и провели обыск — у неё изъяли ещё около двух килограммов синтетики, а также весы и упаковочные материалы.
Выяснилось, что молодая женщина приехала по заданию куратора, чтобы делать закладки. В результате из оборота изъяли около 2,5 кг наркотиков, а против неё возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу поместили в изолятор.
