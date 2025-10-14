В Красноярском крае женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в частном доме

14 октября 2025, 09:04

Фото: iStock/photovs

В селе Арейское Емельяновского района произошла страшная трагедия. 36-летняя женщина и ее трехлетний сын погибли в результате пожара в частном доме. Инцидент случился, когда семья находилась внутри. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает портал Ngs24.ru.