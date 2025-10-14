В Красноярском крае женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в частном доме
В селе Арейское Емельяновского района произошла страшная трагедия. 36-летняя женщина и ее трехлетний сын погибли в результате пожара в частном доме. Инцидент случился, когда семья находилась внутри. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает портал Ngs24.ru.
Соседи заметили огонь и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей внутри жилища обнаружили тела матери и мальчика. Двухлетняя дочь надышалась дымом и попала в больницу в тяжелом состоянии. Отец семьи отсутствовал во время происшествия.
Следственный комитет России начал расследование по факту случившегося. Уголовное дело открыли для выяснения причин пожара и обстоятельств трагедии.
