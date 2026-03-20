В Новокуйбышевске муж с женой убили женщину за долги ее бывшего: как конфликт из-за ремонта машины привел к трагедии?
В начале декабря 2024 года в Новокуйбышевске Самарской области произошло резонансное преступление. Супружеская пара похитила 46-летнюю местную жительницу Владлену Ч., намереваясь взыскать с нее крупный денежный долг, который, по их утверждению, числился за ее бывшим супругом. Когда стало ясно, что добиться возврата средств не удастся, женщину убили. Тело погибшей скрыли в яме на территории заброшенного гаража. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».
Исчезновение средь бела дняС заявлением о пропаже в полицию Новокуйбышевска обратилась знакомая Владлены. Женщина сообщила, что ее подруга в течение нескольких дней не выходит на связь. Телефон был отключен, а по месту жительства она отсутствовала.
Исчезновение вызвало тревогу, поскольку Владлена вела спокойный образ жизни. После развода она проживала одна и занималась воспитанием сына, который на тот момент проходил срочную службу в армии. По словам знакомых, оснований для добровольного ухода у нее не было.
В ходе проверки следственные органы установили, что женщина являлась инвалидом второй группы. Ее бывший супруг ранее занимался предпринимательской деятельностью и владел автосервисом. Именно деятельность автосервиса впоследствии стала ключевым фактором в развитии конфликта.
Конфликт из-за ремонта автомобиляПо информации источника «КП»-Самара, подозреваемыми по делу стали супруги, которые ранее обращались в автосервис бывшего мужа погибшей. Между сторонами возник спор из-за ремонта автомобиля.
«Бизнесмен взял с них плату в 1 миллион рублей за ремонт машины, но так и не починил ее», — рассказал источник.Ситуация получила развитие в судах. Выяснилось, что противостояние между сторонами началось задолго до трагедии. Согласно материалам дела, ремонт автомобиля должен был закончиться еще весной 2022 года.
Однако работы так и не были выполнены. Более того, в январе 2023 года при осмотре автомобиля с участием сотрудников полиции и эксперта-техника было установлено, что транспортное средство находится в разобранном состоянии: отсутствовали двигатель, блок цилиндров, коленчатый вал и другие ключевые элементы. Стоимость восстановления оценили в 411 724 рубля.
Судебная эпопея и взаимные претензииВладелец автомобиля, не получивший ни результата, ни возврата средств, обратился в суд. В иске он требовал взыскать с автослесаря и Владлены Ч. сумму аванса, стоимость восстановительных работ, проценты по кредиту, который, по его словам, оформили для оплаты ремонта, а также судебные расходы.
В ноябре 2023 года суд частично удовлетворил требования истца. Было принято решение о взыскании денежных средств с бывшего супруга Владлены, который непосредственно занимался ремонтом. При этом в удовлетворении требований к самой женщине суд отказал, поскольку она не являлась стороной договора и не несла обязательств перед истцом.
В марте 2024 года Владлена Ч. подала встречный иск, в котором потребовала компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. В заявлении она указала на систематические угрозы в свой адрес и в адрес ее сына. Однако суд не нашел представленные доказательства убедительными и отказал в удовлетворении иска.
Похищение и попытка «выбить» долгВ начале декабря 2024 года супруги решили самостоятельно добиться возврата денег. По версии следствия, они приняли решение оказать давление на бывшую жену должника, рассчитывая таким образом повлиять на него.
Согласно материалам дела, подозреваемые выследили Владлену, насильно посадили ее в автомобиль и на протяжении некоторого времени ездили с ней по городу. Параллельно они требовали, чтобы жертва их похищения сообщила им о местонахождении бывшего супруга либо вернула денежные средства.
Когда стало очевидно, что добиться желаемого результата не удается, ситуация приобрела криминальных характер.
«По данным следствия, не добившись возврата денежных средств, злоумышленники завезли ее в гаражи, где муж фигурантки задушил потерпевшую», — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.Тело Владлены Ч. обнаружили 12 декабря 2024 года в яме одного из заброшенных гаражей на территории Новокуйбышевска. Подозреваемые при этом свою вину не признали.
Задержание и ход расследованияСупружескую пару задержали в кратчайшие сроки после совершения преступления. Уже 13 декабря Новокуйбышевский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения. В отношении обоих фигурантов было избрано заключение под стражу сроком на два месяца.
К осени 2025 года расследование уголовного дела завершили, однако процессуально ситуация оказалась сложнее.
«Уголовное дело в отношении соучастника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, выделено в отдельное производство и приостановлено», — отметили в самарском СК.Супруга обвиняемого, по версии следствия, принимала участие в похищении, однако не была причастна непосредственно к убийству. В ноябре 2025 года стало известно о завершении предварительного следствия в отношении нее.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.