В США приговорили группировку к 120 годам колонии за торговлю людьми
Американский суд вынес приговор пяти гражданам США по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Общий срок наказания составил почти 120 лет лишения свободы, сообщили в Министерстве юстиции страны.
По версии следствия, преступная группа была создана в 2021 году. Её организаторами стали 50-летний Тремейн Ламберт и его сын Кимани Джонс. Вместе с сообщниками они вовлекали несовершеннолетних и взрослых женщин в проституцию против их воли. Также фигуранты занимались незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Суд приговорил Джонса к 54 годам тюрьмы, его отца — к 30 годам. Кроме того, оба обязаны выплатить пострадавшим компенсации на общую сумму 1,5 миллиона долларов. Остальные участники преступной группы получили сроки 20, 16 и три года лишения свободы.
