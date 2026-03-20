Российская школьница продавала интимные видео и попала в реанимацию
В Екатеринбурге 16-летняя школьница продавала интимные видео и попала в реанимацию. Об этом сообщает KP.RU.
По данным издания, девятиклассница пыталась навредить себе. Ее смогли спасли, сейчас она находится на лечении в психиатрической больнице.
Изучая окружение девушки, правоохранители обнаружили в ее телефоне откровенные фотографии и видеоролики. После этого школьница призналась, что снимала себя обнаженной и продавала такой контент.
Оказалось, что она создала платный канал с провокационными материалами в одной из соцсетей. Уточняется, что девушка из полной семьи, ранее закон никогда не нарушала.
Оперативники передали информацию в региональное управление СК. Теперь девятиклассницу могут привлечь к ответственности.
