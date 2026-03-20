В Ленобласти сняли на видео, как Subaru влетел в стоящих на остановке детей
В Пушкине Ленинградской области автомобиль Subaru выехал на тротуар и наехал на людей, которые ждали транспорт на остановке. Об этом сообщил Telegram-канал «78. Новости».
По предварительной информации, под колеса иномарки попали 44-летняя женщина и две ее дочери-двойняшки. Всех троих доставили в больницу. Состояние одной из девочек оценивается как крайне тяжелое. Водитель авто, как уточняется, отделался легкими травмами.
ДТП произошло на пересечении Оранжерейной и Ленинградской улиц. После выезда на тротуар машина снесла электронное табло с маршрутами у остановки и повредила дорожный знак. На опубликованных кадрах видно, что женщина заметила приближающийся транспорт, однако избежать удара не успела.
После аварии было возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Причины, по которым водитель оказался на тротуаре, пока не установили.
