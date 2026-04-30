В Подмосковье мажоры ворвались в дом старика и изнасиловали его внучку. Почему они не понесли наказание?
В заснеженной подмосковной деревне Сосновка произошла история, которая сломала жизни сразу нескольким людям. В центре этой драмы оказались молодые выходцы из богатых семей — представители «золотой молодёжи» 80-х. Рядом с ними в ту ночь находилась девушка. Спиртное быстро сняло все тормоза, и обычное веселье вскоре обернулось чередой трагических эпизодов. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».
Тела двух мужчинЗимой 1985 года в одном из подмосковных дачных посёлков следователи обнаружили тела двух мужчин. Картина преступления выглядела жутко: одного убил сильный удар по голове, второго задушили. Затем преступники попытались замести следы. Для этого они устроили поджог и поставили таймер, но план сорвался.
Жертвами стали Виктор Середа и Сергей Капустин. Оба принадлежали к кругу так называемой «золотой молодёжи». При этом трагедия разыгралась не в их доме. Дача принадлежала обычной семье служащих. Третьим участником той ночи оказался Валерий Соломатин. Он учился вместе с убитыми, но не входил в их компанию. Именно этот юноша позвал приятелей за город. После произошедшего он исчез. Долгое время никто не знал, что с ним случилось.
Возник новый вопросНакануне убийства в сельский магазин ворвались трое пьяных студентов. Они шумели, требовали спиртное и устроили погром. Обстановка быстро накалялась. Конфликт остановили местные жители — братья Харламовы. Парни быстро привели незваных гостей в чувство. После этого случая милиция начала проверку. Егор Харламов сразу объяснил, где был в тот день: он рыбачил. Фёдор оставался дома. Но у сыщиков возникли вопросы из-за его перевязанной руки. Такая травма показалась им слишком странной.
Вскоре история запуталась ещё сильнее. Выяснилось, что жена Фёдора Тамара пыталась утопить в проруби свёрток с окровавленной рубашкой. Стражи порядка успели её остановить. Фёдор уверял, что испачкал одежду во время ремонта. Однако это объяснение звучало слабо. Перелом наступил после слов Егора Харламова. Он вбежал во двор и сообщил, что нашёл тело Валерия Соломатина в низине. Труп лежал под тонким льдом. Эксперты установили причину смерти: удар кочергой. Неподалёку нашли перчатку Егора. Позже криминалисты изучили предмет. На нём остались отпечатки Соломатина и ещё одного неизвестного человека. Возник новый вопрос: откуда этот предмет взялся на даче, если там его раньше не было?
Долго не могла прийти в себяСледователь Виталий Пойменов, который в 80-х служил в прокуратуре Московской области, сразу увидел в этом деле странности. Улики подталкивали к нескольким версиям. Но главный вопрос оставался открытым: откуда появилось орудие убийства? Мужчина поручил оперативнику Григорию Таранчуку проверить, у кого в деревне есть кочерга.
Во время обхода его насторожила Ксения Балдина. Женщина тревожно выглядывала в окно. Рядом находился сторож дач Анатолий Рябоконь с перевязанной головой. Накануне на его дом напали. Вскоре выяснились новые детали. Вечером в жилище Рябоконя ворвались студенты. Хозяин попытался отбиться кочергой, но получил травму. Затем налётчики забрали еду, спиртное и унесли с собой этот предмет. Ксения после случившегося долго не могла прийти в себя.
Первый интимный опытПостепенно стала ясна и другая, ещё более тяжёлая часть этой истории. Трое молодых москвичей, пьяные и уверенные в своей безнаказанности, приехали на дачу к отцу Геннадия Буркова. Пожилой хозяин не хотел ссоры. Он разрешил им зайти в баню и только попросил не шуметь. Однако его слова они проигнорировали. Вскоре приезжие заметили 18-летнюю Марину, которая гуляла с собакой. Сначала они отпускали в её адрес грязные шутки. Потом начали пугать девушку угрозами в сторону щенка. Затем нападавшие силой затащили Марину в дом. Её деда они заперли в комнате.
Позже врачи подтвердили: трое мужчин, находившихся в состоянии опьянения, совершили над девушкой насилие. Первый интимный опыт обернулся для неё страшной травмой, болью и ужасом. После нападения Марина сидела в коридоре и смотрела в одну точку. Рядом лежала её собака. Животное дрожало, но не пострадало. Девушка молча открыла дверь кладовки, откуда вышел дед. Он ничего не сказал. Пожилой мужчина просто обнял внучку и поцеловал её в голову. Спустя некоторое время во двор вернулся Геннадий. Он пришёл домой поздно вечером. Увидев слёзы и немую растерянность близких, мужчина сразу понял: произошло страшное. Он коротко поговорил с Мариной и дедом, а затем молча развернулся и ушёл.
Вынесли смертный приговорТем временем молодые люди скрылись на даче Соломатина. Когда они поняли, что расплаты не избежать, их охватила паника. Капустин не сомневался: даже влиятельные связи уже не помогут. Соломатин заперся в будке и взял нож. Вскоре туда пришёл Бурков. Геннадий действовал спокойно и без лишних слов. После первого удара Капустин погиб. Середа не успел ничего понять. Соломатин бросился бежать, но Бурков догнал его и убил.
При задержании мужчина не спорил с сотрудниками. Он попросил только об одном — не трогать Марину. Однако дальше началась другая борьба. Теперь всё решали в высоких кабинетах. Родные погибших подключили связи и начали давить на следствие. Из-за этого расследование затянулось. Одних правоохранителей убрали, других заставили продвигать удобную версию. Официальная трактовка не учитывала насилие, угрозы и то, что деда держали под ножом в сарае. В материалах дела всё свели к убийству из личной неприязни. В итоге суд приговорил Геннадия Буркова к смертной казни.