Толпа агрессивных подростков напала на семью в российском городе

Толпа агрессивных подростков напала на семью из на улице Грозненской в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.



По предварительным данным, агрессивные молодые люди распылили газовый баллончик в лицо женщине и ее мужу. Дочь пострадавших они ударили битой, а еще одного мужчину избили бутылкой.

Уточняется, что дебоширов уже установили и задержали. В настоящее время обстоятельства и мотивы нападения выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области подростки полтора года жестоко истязали мальчика-инвалида. Школьники избивали сверстника, плевали на него, снимали с него штаны и записывали происходящее на видео.

Лидия Пономарева

