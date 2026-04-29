Толпа агрессивных подростков напала на семью в российском городе
Толпа агрессивных подростков напала на семью из на улице Грозненской в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
По предварительным данным, агрессивные молодые люди распылили газовый баллончик в лицо женщине и ее мужу. Дочь пострадавших они ударили битой, а еще одного мужчину избили бутылкой.
Уточняется, что дебоширов уже установили и задержали. В настоящее время обстоятельства и мотивы нападения выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области подростки полтора года жестоко истязали мальчика-инвалида. Школьники избивали сверстника, плевали на него, снимали с него штаны и записывали происходящее на видео.
Читайте также: