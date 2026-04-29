Дело о гибели мальчика под трактором в Зеленограде контролирует прокуратура
Прокуратура Зеленограда контролирует расследование дела о гибели мальчика под трактором.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. О происшествии стало известно несколько часов назад.
По предварительным данным, мальчик забрался на щетку во время движения техники. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Москвы и следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются.
