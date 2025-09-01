В Подмосковье педофил насиловал свою шестилетнюю дочь и снимал порнографию, а мать всё знала, но молчала ради денег

01 сентября 2025, 13:48

Фото: iStock/Elena Kurkutova

В Подмосковье разразился скандал, шокировавший общественность: отец насиловал свою дочь и снимал это на видео, в то время как мать была в курсе происходящего и ничего не предпринимала. Подробности жуткой история, которая развернулась осенью 2017 года, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Произошёл ужасный случай Финансовая выгода Значительная поддержка Не знала о ситуации Провоцировала конфликты

Произошёл ужасный случай

Финансовая выгода

Фото: iStock/blinow61



Значительная поддержка

«Я не подозревала, что мать лжет, и только спустя примерно полгода-год узнала правду. После этого я решила ничего не предпринимать и, тем более, не делиться этим с кем-либо», — вспоминает Анастасия.

Фото: iStock/utah778



Не знала о ситуации

«В ходе расследования со мной не связывались по поводу матери. Я даже не допускала мысли о ее причастности, наивно полагая, что она не знала о происходящем. Но узнав правду, я была удивлена, что ее допрашивали только как свидетеля, а не как подозреваемую», — рассказала девушка.

Провоцировала конфликты