В Подмосковье педофил насиловал свою шестилетнюю дочь и снимал порнографию, а мать всё знала, но молчала ради денег
В Подмосковье разразился скандал, шокировавший общественность: отец насиловал свою дочь и снимал это на видео, в то время как мать была в курсе происходящего и ничего не предпринимала. Подробности жуткой история, которая развернулась осенью 2017 года, читайте в материале «Радио 1».
Произошёл ужасный случайВ 2017 году в Подмосковье произошёл ужасный случай, который потряс общественность: мужчина был задержан за изнасилование своей дочери, Анастасии Осиповой. Мать девушки, ставшая свидетельницей ареста, пыталась убедить дочь отрицать факт насилия. В результате отец получил 15 лет тюремного заключения, но Анастасия настаивает на том, чтобы её мать также понесла наказание как соучастница.
Финансовая выгодаПо словам Анастасии, отец начал насиловать её с шести лет, фиксируя эти преступления на видео — в ходе следствия было изъято семь жестких дисков с записями. Мать знала о происходящем с 2015 года: она обнаружила видеозапись на флешке отца, но не сообщила в полицию, опасаясь за младшего сына и возможного давления со стороны мужа. Как утверждает Анастасия, мать сознательно покрывала преступления отца ради сохранения семьи и финансовой выгоды.
Значительная поддержкаПозже стало известно, что бабушка оказала матери Анастасии значительную поддержку в начале следствия. Анастасия утверждала, что бабушка использовала свои связи, чтобы повлиять на ход досудебного заседания, подкупив нужных людей.
«Я не подозревала, что мать лжет, и только спустя примерно полгода-год узнала правду. После этого я решила ничего не предпринимать и, тем более, не делиться этим с кем-либо», — вспоминает Анастасия.
Девушка убеждена, что мать должна отвечать за укрывательство преступления, неисполнение родительских обязанностей, и за нанесение тяжких телесных повреждений.
Не знала о ситуацииАнастасия никогда не подозревала свою мать в причастности к происходящему, полагая, что она не знала о ситуации. Однако, узнав правду, она была шокирована тем, что мать допрашивали лишь как свидетеля, а не как подозреваемую.
«В ходе расследования со мной не связывались по поводу матери. Я даже не допускала мысли о ее причастности, наивно полагая, что она не знала о происходящем. Но узнав правду, я была удивлена, что ее допрашивали только как свидетеля, а не как подозреваемую», — рассказала девушка.