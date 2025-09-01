Мужчину с наркотиками задержал ОМОН в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В центре Москвы бойцы ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии задержали 26‑летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков.
На Кабалевской набережной спецназовцы, дежурившие по охране общественного порядка, заметили гражданина с подозрительным поведением. При проверке документов он проявлял нервозность, что послужило поводом для досмотра в присутствии понятых.
В ходе осмотра у мужчины обнаружили несколько пакетиков с неизвестным веществом, которое экспертиза определила как мефедрон. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В середине августа сообщалось, что росгвардейцы задержали дебошира в хостеле на востоке Москвы.
