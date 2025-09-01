В Ленобласти голый мужчина снимал на телефон 6-летнюю девочку
В Ленинградской области голый мужчина, стоя на балконе, снимал на телефон бегущую по улице шестилетнюю девочку. Об этом сообщает «Конкретно.ру».
Инцидент случился на Камероновской улице в городе Пушкин. В полицию заявила мама ребенка, которая сообщила, что неизвестный, стоя голый на балконе, снимал на телефон ее дочь, которая в это время гуляла на улице. Эксгибиционист на третьем этаже.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полиция устанавливает личность извращенца. Информация передана в Следственный комитет.
