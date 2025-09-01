Мужчина жонглировал ежиком на школьной линейке в российском городе и снимал штаны
В Новосибирске на школьной линейке задержали мужчину, который пришёл развлечь детей — и привёл с собой необычный реквизит: ручного ёжа для жонглирования, несколько штанов и набор фокусов.
Как пишет Baza, родители, заметив его странное поведение — мужчина то надевал, то снимал штаны — заподозрили эксгибиционизм. Позже выяснилось, что переодевания были частью готовящегося фокуса.
На место вызвали полицию. Правоохранители, по данным очевидцев, после напряжённого разговора повалили мужчину на землю и задержали; при задержании он громко кричал. Позже сам фокусник извинился за крик и за то, что школьники стали свидетелями его задержания.
Самым печальным последствием происшествия стала судьба ёжика: в момент, когда мужчину увели, животное перепугалось и убежало — до сих пор его не нашли.
