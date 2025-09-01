Мужчина жонглировал ежиком на школьной линейке в российском городе и снимал штаны

01 сентября 2025, 12:59

Baza: Мужчина жонглировал ежиком на школьной линейке в Новосибирске

Фото: istockphoto/Callingcurlew23

В Новосибирске на школьной линейке задержали мужчину, который пришёл развлечь детей — и привёл с собой необычный реквизит: ручного ёжа для жонглирования, несколько штанов и набор фокусов.