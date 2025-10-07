В Ростовской области отец изнасиловал свою маленькую дочь — она родила от него ребенка. Почему мать девочки ничего не заметила?
В 2021 году в Ростовской области разразился громкий судебный процесс, который потряс не только местное сообщество, но и страну в целом. На скамье подсудимых оказался 46-летний безработный мужчина, который, по версии следствия, развращал свою собственную дочь на протяжении нескольких лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Тайна, которая вскрыласьИстория началась, когда девочке исполнилось девять лет. В этот период она столкнулась с ужасной реальностью: ее собственный отец стал источником страха и боли. В течение пяти лет она терпела насилие, о котором никому не осмеливалась рассказать. Мать девочки, занятая своими проблемами и, возможно, не замечая изменений в поведении дочери, не могла заподозрить, что происходит что-то ужасное.
Всё изменилось, когда девочка забеременела. Этот шокирующий факт стал последней каплей, после которой она решилась рассказать о своих страданиях.
Суд и приговорНа суде отец заявил о своем раскаянии, но при этом свою вину признал лишь частично. Он утверждал, что не осознавал всей тяжести своих действий. Однако судья и прокурор были непреклонны. Они представили доказательства и свидетельства, которые подтвердили ужасные преступления, совершенные против невинного ребенка. В итоге мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Стала мамойЗа время отсутствия отца девочка стала мамой. Школьница продолжила учёбу и старалась не упускать возможности развиваться, несмотря на все трудности. Её мать, ставшая бабушкой в раннем возрасте, активно помогала ухаживать за новорожденным. О пережитом в этой семье старались не вспоминать.
Психолог-сексолог Елена Гирявая в беседе с «КП-Ростов-на-Дону» отметила, что последствия для психики девочки будут тяжелейшие. По ее словам, с ребенком должны работать психологи, предпочтительно психологи-сексологи. Однако важно осознавать, что это не будет быстрый процесс. Ребенку потребуется время, чтобы заново адаптироваться к окружающему миру и научиться принимать себя.