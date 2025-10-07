Семья Сергея Цапка возместила ущерб за разрушенный его дочерью дом под Таганрогом
Семья главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По его данным, речь идет о 2,5 млн рублей — эта сумма включает затраты на ремонт и компенсацию морального вреда.
Напомним, авария произошла 29 сентября, когда 25-летняя Анастасия на своем Mercedes врезалась в дом под Таганрогом. В салоне авто также находился ее друг, заявивший, что он «сын прокурора», и пытавшийся оказать давление на полицейских. После столкновения на место приехала мать девушки, которая пыталась «урегулировать» ситуацию.
По словам собственников жилья, после ДТП им пришлось жить без стены, электричества и газа, так как иномарка повредила коммуникации. При этом ночью температура воздуха в регионе опускалась ниже нуля.
В ближайшее время суд рассмотрит дело Анастасии — ей грозит штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет.
