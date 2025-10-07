Жительница Ленобласти заказала убийство мужа, чтобы завладеть квартирой

07 октября 2025, 10:48

В Ленобласти задержали женщину, заказавшую убийство мужа

Фото: iStock/zoka74

В Тосненском районе Ленинградской области 56-летняя женщина попыталась заказать убийство своего 48-летнего супруга, рассчитывая после его смерти завладеть квартирой. Однако «наёмный убийца» оказался оперативником под прикрытием, и тщательно продуманный план обернулся для заказчицы уголовным делом.