Жительница Ленобласти заказала убийство мужа, чтобы завладеть квартирой
В Тосненском районе Ленинградской области 56-летняя женщина попыталась заказать убийство своего 48-летнего супруга, рассчитывая после его смерти завладеть квартирой. Однако «наёмный убийца» оказался оперативником под прикрытием, и тщательно продуманный план обернулся для заказчицы уголовным делом.
Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», женщина через знакомых вышла на предполагаемого исполнителя и предложила ему «работу» за 20 тысяч рублей. Она подробно рассказала о распорядке дня и маршрутах мужа, а также передала фотографии и адреса. После этого женщина договорилась о встрече, чтобы увидеть фото «убитого» супруга и убедиться, что всё прошло успешно.
На снимке, который ей показали, мужчину загримировали, а саму сцену инсценировали оперативники. Когда женщина подтвердила, что результат её устраивает, сотрудники уголовного розыска задержали её с поличным.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство по найму. Теперь, как отмечают следователи, женщина всё же получила крышу над головой – но не ту, на которую рассчитывала.
