Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» сломала позвоночник

07 октября 2025, 09:50

Shot: Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки» Ела Санько сломала позвоночник

Ёла Санько (Фото: кадр из фильма «Внутри убийцы»)

Известная актриса Ëла Санько, звезда сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые», попала в больницу после несчастного случая. 78-летняя артистка упала у себя дома и почувствовала сильные боли в груди и пояснице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.