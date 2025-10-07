Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» сломала позвоночник
Известная актриса Ëла Санько, звезда сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые», попала в больницу после несчастного случая. 78-летняя артистка упала у себя дома и почувствовала сильные боли в груди и пояснице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сразу на следующий день она обратилась за медицинской помощью. Врачи поставили диагноз: закрытый перелом поясничного позвонка. Специалисты запретили ей физические нагрузки на два месяца. После этого Ëле предстоит пройти курс лечебной физкультуры для восстановления.
Помимо съемок знаменитость занимается озвучиванием художественных картин и мультфильмов. Ее голосом говорят героини таких проектов, как «Сказочный патруль» и «Гадкий я – 3». Санько неоднократно становилась героиней телепрограмм, где рассказывала о своей биографии, в их числе «Судьба человека» и «Мой герой».
