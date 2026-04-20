Ставили на колени и заставляли есть землю: в Ростовской области подростки издевались над ребенком-инвалидом и снимали это на видео
В одном из районов Ростовской области вспыхнул громкий скандал. Местные жители рассказали о жестоком обращении школьников с 17-летним подростком с инвалидностью. Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что получила десятки обращений по этому поводу. Она призвала правоохранителей как можно скорее разобраться в ситуации и дать ей правовую оценку. История вызвала широкий общественный резонанс. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Ставили на колени и заставляли есть землюЕкатерина заявила, что в Ростовской области группа подростков избила школьника с ограниченными возможностями здоровья. По её словам, травля продолжалась не один день. Общественница сообщила, что подростки унижали парня, ставили его на колени и заставляли есть землю. Она также отметила, что этих участников давно знают из-за хулиганских выходок. После случившегося, подчеркнула Мизулина, виновные продолжают спокойно появляться на улице. Она считает недопустимыми любые попытки скрыть эту историю от общественности. По её словам, Лига безопасного интернета уже передала собранные данные в МВД. В ближайшее время организация обратится и в Следственный комитет с просьбой провести проверку.
Заставляли мальчика раздеватьсяВыдержки из обращений появились в её канале в МАХ. Свидетели писали о случившемся с болью и возмущением. Один из анонимных авторов сообщил, что школьника избивали и травили две недели. По его словам, подростки заставляли мальчика раздеваться и снимали издевательства на видео. Другой очевидец рассказал, что в нападении участвовали четверо: двое удерживали жертву, ещё двое били. После этого у пострадавшего остались многочисленные синяки. Свидетели по-разному объясняли начало конфликта. Один из них утверждал, что всё началось после случайного удара мячом по девочке. После этого компания решила «проучить» подростка и показать силу перед школой. Другой источник заявил, что один из нападавших сам задел мальчика плечом и в ответ услышал оскорбление. Третий очевидец с такой версией не согласился. Он подчеркнул, что пострадавший всегда ведёт себя вежливо и не мог сказать ничего подобного.
Особое возмущение у местных жителей вызвало поведение участников нападения после случившегося. По словам очевидцев, они и дальше вели себя вызывающе: шумели, матерились и курили прямо на территории школы. Когда старшеклассники попытались выяснить, что произошло, четверо подростков назвали всё шуткой. Они принесли извинения, но при этом усмехались и переглядывались. Такое поведение только сильнее разозлило окружающих.
Пугал девушек ножомОдин из жителей в обращении к Мизулиной написал, что главный зачинщик и раньше попадал в тревожные истории. Ещё зимой он приставал к девушкам и даже пугал их ножом. Однако взрослые ограничились профилактическими разговорами. По словам автора обращения, ученикам тогда говорили, что парень якобы не виноват, и добавляли: «Никого же не убили, правильно?». После этого юношу отправили в оздоровительный лагерь. Ответственности за свои поступки он так и не понёс.
Призыв Екатерины Мизулиной не оставлять эту историю без внимания услышали силовики Ростовской области. Инспекторы по делам несовершеннолетних быстро установили личности подростков и нашли их родителей. Они опросили очевидцев и учителей. Полиция начала административное расследование. В областном главке МВД уточнили, что раньше участников конфликта на учёте не держали.
Реакция властейСейчас на месте работает межведомственная комиссия. В неё вошли сотрудники регионального министерства образования и представители МВД. К проверке подключился и Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Руководство областного управления держит расследование на контроле.
Свою проверку начала и прокуратура. Сотрудники ведомства изучат работу системы профилактики подростковой преступности. Они также дадут оценку тем, кто должен был раньше заметить опасные сигналы и вмешаться. Жители надеются, что разбирательство будет тщательным. Люди ждут не только наказания для виновных, но и реальных мер, которые помогут не допустить новых подобных случаев.