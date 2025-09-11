В США застрелили соратника Трампа: его убийство раскололо американцев. Что Чарли Кирк говорил говорил о России и Украине?
В среду, 10 сентября, в Университете долины Юты был смертельно ранен известный американский консерватор, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре стало известно о его смерти. Подробнее о происшествии — в материале «Радио 1».
Чарли Кирк убит во время выступления: подробности покушения
В среду, 10 сентября, произошло нападение на американского консерватора Чарли Кирка, генерального директора молодежной организации Turning Point USA. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер.
Кирка ранили в шею, в критическом состоянии политика доставили в больницу. Но спасти его не удалось — спустя некоторое время президент США Дональд Трамп объявил о его смерти.
На мероприятии, где выступал политик, не были предприняты достаточные меры безопасности. По информации CNN, входные билеты у участников не проверялись, а охрана на входе отсутствовала.
Департамент общественной безопасности штата Юта предполагает, что стрелок мог находиться на крыше одного из зданий возле кампуса. Другие детали расследования пока не разглашаются.
Кто такой Чарли Кирк
Чарльз Джеймс Кирк — американский правый политик, подкастер и писатель. Родился 14 октября 1993 года в Арлингтон-Хайтс, штат Иллинойс. На момент покушения ему был 31 год.
Его политическая карьера началась еще в школьные годы. Будучи старшеклассником, Чарли стал волонтером в предвыборной кампании сенатора Марка Кирка, который был его однофамильцем. В то же время он стал известен как активист, который боролся против повышения цен в школьных столовых.
После школы Кирк поступил в колледж Харпера, но вскоре оставил учебу, чтобы посвятить себя политике. Широкую известность он получил в 2012 году, когда основал консервативную студенческую организацию Turning Point USA (TPUSA). Эта организация продвигала правые идеи в университетах.
На партийном съезде 2016 года, когда Трамп впервые был выдвинут кандидатом в президенты, 22-летний Чарли Кирк выступал от имени TPUSA. Фраза «большое правительство — отстой» сделала его знаменитым на всю страну.
Сегодня члены TPUSA уже занимают выборные должности. В 2024 году организация проводила акции в поддержку Трампа в колеблющихся штатах и добилась увольнения ряда функционеров Республиканской партии, обвиненных в нелояльности нынешнему американскому лидеру.
Что Чарли Кирк говорил о России и Украине
Позиция Чарли Кирка в отношении России являлась составной частью его общей внешнеполитической доктрины.
Кирк считал Крым частью России. По словам политика, Крым всегда был частью РФ, поэтому он никогда не должен был быть передан. Консерватор подчеркивал, что в Крыму живут русские и полуостров хочет быть с Россией.
В своих выступлениях Кирк порой высказывал оценки в адрес главы российского государства Владимира Путина, которые вызывали разногласия. Он не давал прямых похвал, но представлял президента РФ в качестве примера «сильного лидера», действующего в жестких и безоговорочных национальных интересах своей страны, в отличие от американских политиков.
«Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией. Возникает соблазн просто сказать, что Россия — большой враг США. Мы сами сделали их врагами. Вместо этого мы должны попытаться вбить клин в союз России и китайской коммунистической партии», — говорил Кирк о России в марте этого года.
Сторонники Демократической партии считали Кирка одним из главных распространителей «теорий заговора» и упрекали его в радикальных взглядах. Например, в 2020 году он подвергал сомнению необходимость борьбы с COVID-19, а также утверждал, что выборы того же года были украдены демократами.
Кирк также развязал кампанию против борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего и выступал за традиционные гендерные роли, призывая молодых женщин «ценить брак».
Касательно Украины, Чарли Кирк неоднократно высказывался против предоставления военной помощи со стороны США, вступая в осторожные споры с Дональдом Трампом. Также политик обвинял Владимира Зеленского в том, что тот находится под контролем ЦРУ и умышленно вовлекает Вашингтон в конфликт с Москвой.
Возможные причины убийства Кирка
Одной из возможных причин смерти Чарли Кирка могла стать его поддержка политического деятеля Дональда Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии.
Консерватор выступал против военной поддержки Украины, полагая, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики. Он также утверждал, что Крым невозможно вернуть силой, так как он является частью России.
Реакция Трампа
Изначально Чапли Кирк не был активным сторонником Трампа. Однако со временем его взгляды изменились. В 2016 году политик появился на Fox News вместе с Эриком, сыном Трампа, и его дочерью Ларой. Впоследствии Кирк стал известен как преданный сторонник Трампа, который занимался правозащитной деятельностью. Его некоммерческая организация Turning Point USA стала прямым идеологическим врагом лево-либеральной повестки Демократической партии. Кирк был образцовым представителем MAGA-движения Дональда Трампа — молодой гвардией республиканцев.
Трамп называл его «потрясающим» и «особым талантом». После смерти Кирка глава Соединенных Штатов распорядился приспустить флаги в стране и пообещал призвать к ответственности всех виновных.
Что будет дальше: политические последствия убийства Чарли Кирка
В рядах демократов начались обсуждения по поводу того, почему убийства, в которых участвовали менее известные личности, не вызывают такого же общественного резонанса, как убийство активиста-консерватора Чарли Кирка. Об этом стало известно от одного из законодателей, присутствовавших на заседании Конгресса США. Эти разногласия привели к обвинениям в политизации трагедий.
Ряд видных консерваторов расценили трагедию как часть широкой атаки на их принципы со стороны левых сил. Заместитель руководителя администрации Белого дома Стивен Миллер в социальной сети Х выразил соболезнования, отметив, что Штаты потеряли «одного из своих величайших героев». Он подчеркнул, что теперь каждый законодатель обязан посвятить себя борьбе со злом.