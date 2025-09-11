В Госдуме отреагировали на слова Трампа о затягивании конфликта на Украине

11 сентября 2025, 08:42

Депутат ГД Шеремет: слова Трампа о затягивании конфликта являются поспешными

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Высказывание президента США Дональда Трампа о затягивании украинского конфликта является поспешным. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.