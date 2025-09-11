В Госдуме отреагировали на слова Трампа о затягивании конфликта на Украине
Высказывание президента США Дональда Трампа о затягивании украинского конфликта является поспешным. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По словам парламентария, Россия проявляет особую заинтересованность в мирных переговорах, о чем она неоднократно заявляла. Шеремет подчеркнул, что именно украинская сторона препятствует всем мирным инициативам, так как не готова идти на уступки и вести конструктивный диалог.
Депутат добавил, что киевские власти пытаются использовать перемирие для того, чтобы перегруппировать силы и подготовиться к новому конфликту у границ РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
