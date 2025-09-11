Трамп пообещал найти всех и каждого, кто причастен к убийству его соратника Кирка
Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех причастных к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом он заявил в своем видеообращении, пишет РИА Новости.
Трамп назвал произошедшее «темным моментом» для Америки.
Напомним, что трагический инцидент произошел во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею. Мужчину экстренно доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
При этом стрелок до сих пор находится на свободе. Директор ФБР Кэш Патель ранее сообщал, что один человек был задержан по подозрению в причастности к преступлению. Однако после допроса его отпустили.
«Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», — заверил Трамп.Ранее американский лидер распорядился приспустить государственные флаги на всей территории США в знак памяти о своем стороннике.