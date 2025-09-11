Трамп пообещал найти всех и каждого, кто причастен к убийству его соратника Кирка

11 сентября 2025, 04:32

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех причастных к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом он заявил в своем видеообращении, пишет РИА Новости.





Трамп назвал произошедшее «темным моментом» для Америки.



Напомним, что трагический инцидент произошел во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею. Мужчину экстренно доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.





«Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», — заверил Трамп.