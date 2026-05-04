Возвращавшаяся домой женщина провалилась сквозь землю

04 мая 2026, 12:27

Возвращавшаяся домой женщина в Канаде провалилась в скрытый колодец

Фото: istockphoto/Tunatura

В канадском городе Виннипег сотрудники экстренных служб спасли женщину, которая провалилась в незакрытый водосборный колодец. Об инциденте сообщает CBC News.





В конце апреля знакомые подвозили Кристин Кейлбэк до дома. Когда она вышла из машины и сделала несколько шагов, то внезапно исчезла под землёй. Друзья сначала решили, что женщина споткнулась, однако обнаружили, что она провалилась в скрытую под грунтом яму. На поверхности оставались только её голова и плечи.





«Земля очень быстро просто ушла из-под ног. Я совершенно не помню самого падения. Все случилось мгновенно», — цитирует Кейлбэк СМИ.



