Возвращавшаяся домой женщина провалилась сквозь землю
Возвращавшаяся домой женщина в Канаде провалилась в скрытый колодец
В канадском городе Виннипег сотрудники экстренных служб спасли женщину, которая провалилась в незакрытый водосборный колодец. Об инциденте сообщает CBC News.
В конце апреля знакомые подвозили Кристин Кейлбэк до дома. Когда она вышла из машины и сделала несколько шагов, то внезапно исчезла под землёй. Друзья сначала решили, что женщина споткнулась, однако обнаружили, что она провалилась в скрытую под грунтом яму. На поверхности оставались только её голова и плечи.
«Земля очень быстро просто ушла из-под ног. Я совершенно не помню самого падения. Все случилось мгновенно», — цитирует Кейлбэк СМИ.Самостоятельно выбраться из колодца она не смогла — грунт постоянно осыпался, не давая опоры. Друзья вызвали спасателей. По словам пострадавшей, прибывшие на место специалисты вели себя настолько доброжелательно, что она не испытывала страха. С помощью троса и лебедки женщину подняли на поверхность. В общей сложности она провела в западне около 40 минут и всё это время, по её признанию, только смеялась над абсурдностью ситуации. К счастью, Кейлбэк не пострадала, хотя позже заметила, что на уровне её живота из земли торчал острый металлический предмет — при падении она могла бы серьёзно травмироваться.
Выяснилось, что женщина угодила не в промоину грунта, а в открытый водосборный колодец без крышки. Аналогичный незащищённый колодец спасатели обнаружили на противоположной стороне дороги. В настоящее время опасные зоны оградили.