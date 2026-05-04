Прилетевшего навестить мать сына обматерили в больнице российского города
В Башкирии разгорелся скандал после инцидента в больнице № 13 Уфы. По информации Telegram-канала Mash Batash, мужчина из Москвы прибыл к матери, которую госпитализировали с инсультом.
Он хотел поздравить её с днём рождения, однако сотрудница охраны отказалась пускать его в палату, сославшись на внутренние правила посещений. Когда посетитель попытался уточнить причину запрета, женщина вместо объяснений перешла на оскорбления.
В Минздраве Башкирии сообщили, что руководство медицинского учреждения уже направило официальное письмо в адрес охранной компании «ЧБ-КОНТР». Грубиянка является сотрудницей указанной организации.
