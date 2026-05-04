Труп аптекаря в наручниках для БДСМ обнаружили в Новой Москве
В Троицком административном округе обнаружили тело 37-летнего мужчины в наручниках, предназначенных для БДСМ-игр. Об этом РЕН ТВ сообщил информированный источник.
Погибшего 37-летнего Валерия нашла его сестра в доме, расположенном в СНТ «Ветеран-2». По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на теле не зафиксировали.
Предположительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Известно, что мужчина работал фармацевтом-провизором в местной аптеке.
