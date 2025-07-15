«Вдруг возникло желание иметь такого мальчика»: учитель-педофил заманивал детей на тайные уроки и снимал их на камеру
Заслуженный учитель, всеми уважаемый педагог, в котором души не чаяли, оказался маньяком-педофилом, лишившим жизни 7 подростков. Его имя — Анатолий Сливко, он руководил туристическим клубом «ЧЕРГИД» (Через реки, горы и долины), вместе со школьниками ходил в походы. Об изощрённых преступлениях серийного убийцы, а также о том, почему обычный человек превратился в душегуба детей, читайте в материале «Радио 1».
Детские травмы-триггерыВ детстве Анатолий был слабым и замкнутым мальчиком. Физическое здоровье было неважным, общаться со сверстниками ему было тяжело, поэтому он предпочитал проводить время в одиночестве, вдали от шумных детских компаний.
Одним из роковых эпизодов в детстве будущего маньяка стала игра в войнушку во дворе. Анатолий оказался в роли пойманного партизана и его повесили на дереве, но не рассчитали сил, и он во время «казни» потерял сознание. После этого случая у него появилось необычное увлечение. Он стал разводить кроликов, а после убивать и свежевать зверьков.
Аккуратно повязанный галстук и до блеска начищенные ботинки
Анатолий окончил школу и отправился служить на Дальний Восток. Во время службы в армии Сливко станет свидетелем ужасного события, которое отразится на его будущем.
Так, в 1961 году пьяный мотоциклист врезался в группу школьников. Дети получили травмы, а один мальчик скончался на месте происшествия. В это время Анатолий наблюдал за происходящим. При виде бьющегося в предсмертных конвульсиях пионера он испытал удовольствие. Маньяк запомнил аккуратно повязанный галстук и до блеска начищенные ботинки.
«У меня вдруг возникло <…> желание иметь такого мальчика, сделать ему плохо, больно. Это чувство меня преследовало постоянно», — рассказал Сивко.Вскоре Анатолий переедет к родителям в Ставрополье, город Невинномысск. Он окончит химико-технологический техникум, устроится на азотно-туковый завод оператором, однако всегда хотел работать с детьми. Тогда в 1963 году он станет ходить по школам и предлагать цикл лекций о природе Дальнего Востока для детей. Позже, начав работать в школе, Анатолий будет организовывать короткие походы, и эту внеурочную деятельность поощряло руководство завода.
Стоит также отметить, что Сивко не интересовал противоположный пол, хотя он и был женат на женщине Людмиле, с которой вместе работали на заводе. В браке даже родились двое детей.
Туристический клуб «ЧЕРГИД»
Анатолий Сивко организовал туристический клуб «Чергид» (через реки, горы и долины), который пользовался в городе большой популярностью. Преступник водил детей в походы, работал с ветеранами и пополнял коллекцию местного музея. Особенной страстью у Анатолия была видеосъёмка. Он обучал этому и своих подопечных.
За свои заслуги Анатолий получил звание заслуженного учителя, хотя не имел педагогического образования. Местные власти и родители были в полном восторге от молодого педагога, который так легко находит общий язык с детьми. Но никто из них и подумать не мог, что Анатолий истязал детей, о чём они не рассказывали родителям.
«Я могу делать с ними всё, что захочу, им это нравится, и они улыбаются мне. Понимая, что для воплощения подобных фантазий понадобятся жертвы, я задумался, как получить мальчика в бессознательном состоянии», — такие записи однажды появились в дневнике Сивко.
Первое преступление
В июне 1963 года Анатолий предложил пятикласснику поиграть в лесу в разведчиков, а потом пройти испытание для настоящих мужчин. Школьник согласился. Сивко связал ребёнка и начал тянуть за ноги, при этом попросил мальчика биться в конвульсиях. Все эти странные действия Анатолий записывал на плёнку. Испытав возбуждение, маньяк понял, что это тот самый путь к наслаждению. После он начал проводить такие съёмки регулярно. А ученикам предлагал научиться реанимировать человека. Подростки с радостью шли на помощь любимому учителю, при этом писали расписку, что во всём этом принимают участие добровольно.
Ученикам он рассказывал, что ведёт съёмки тайного документального кино о войне, где предлагал им сыграть роль пойманных партизан. Так, жертву обвязывали верёвками. Перед съёмкой актёр обязательно надевал пионерский галстук и начищенные чёрные ботинки. Об экспериментах Сивко никому нельзя было говорить. И школьники, доверявшие педагогу, молчали. Кроме того, Анатолий платил детям за участие в съёмках — по 25-30 рублей. В чудовищном эксперименте участвовали более 40 человек.
Незапланированная жертва
Убивать Сивко сначала никого не хотел. Он изучил методичку по оказанию первой медицинской помощи, чтобы спасти своих жертв. Ему были нужны лишь конвульсии, которые он пытался зафиксировать на видео, и потом пересматривал их с особым наслаждением. Но однажды в ходе таких съёмок он не спас мальчика. Сивко избавился от тела. А поскольку ребенок был из неблагополучной семьи, искать его стали не сразу.
В мае 1965 года снова погибает ребёнок от рук Анатолия «по неосторожности», но маньяк вошёл во вкус — теперь ему нравилось убивать. Спустя время пристрастия маньяка изменились.
Следующая жертва станет осознанной. Один из его воспитанников решил покинуть «ЧЕРГИД», что очень расстроило Сивко. Тогда он назначил ему встречу в лесу и там предложил участие в съёмке. Реанимировать жертву он намеренно не стал. Мальчика объявили сбежавшим из дома и долго искали. При этом сам преступник будет среди добровольцев искать юношу.
Следующее убийство маньяк совершит через 2 года — в 1975 году. И что примечательно, Сивко могли поймать ещё тогда, так как 11-летний мальчик сказал родителям, что пошел на съёмки в Донской лес. И они отпустили ребёнка, при этом не уточнив, с кем он туда идёт. От тела маньяк также избавился. Анатолия не задержали, ведь никто не представлял, что убийства подростков как-то связаны с руководителем клуба «ЧЕРГИД».
В 1980 году Анатолий расправился с 13-летним мальчиком. И в этом случае маньяк чувствовал себя абсолютно безнаказанным. Он так же подключился к поискам ребёнка, обходил дома с фотографией убитого им школьника. Он спокойно общался с родителями и уверял, что не знал, куда мог отправиться их сын.
Последней жертвой маньяка стал 13-летний Сергей. Родителям он сказал, что пошёл на рыбалку, однако удочки остались дома. А по дороге на встречу с Анатолием мальчик проболтался своей подруге, что идёт на съёмки фильма. Именно эта наводка поможет следователю сдвинуть дело с мертвой точки. Он сопоставит, что все пропавшие дети в последние годы были участниками клуба «ЧЕРГИД».
Разоблачение
Далее начнётся опрос участников клуба. Мальчики неохотно шли на разговор — никто не хотел говорить плохо про любимого педагога и рассказывать о тайных съёмках. Но нашёлся один из подростков, который рассказал жуткую историю. Анатолий затянул мальчика верёвкой и держал в таком состоянии пять минут. После этой сцены у ребёнка опух язык, он не мог самостоятельно идти. Педагог щедро заплатил за молчание. Но школьник раскрыл тайну подруге. А она рассказала родителям, но те не поверили и списали всё на богатое воображение ребёнка.
Милиция нагрянула в клуб в декабре 1985 года. Там, в подсобке, оперативники обнаружили улики, указывающие на совершённые преступления: топорики, снимки конечностей, детская военная форма и видеоплёнки, поразившие следствие. И те самые чёрные ботиночки: новые, снятые с жертвы и с отрубленными носами. Сознаваться в преступлениях Сивко не хотел, но все обнаруженные улики и видеокассеты доказывали его вину. Анатолий Сливко был расстрелян в 1989 году в Новочеркасской тюрьме.