«Вдруг возникло желание иметь такого мальчика»: учитель-педофил заманивал детей на тайные уроки и снимал их на камеру

15 июля 2025, 15:26

Фото: iStock/Dejan Markovic

Заслуженный учитель, всеми уважаемый педагог, в котором души не чаяли, оказался маньяком-педофилом, лишившим жизни 7 подростков. Его имя — Анатолий Сливко, он руководил туристическим клубом «ЧЕРГИД» (Через реки, горы и долины), вместе со школьниками ходил в походы. Об изощрённых преступлениях серийного убийцы, а также о том, почему обычный человек превратился в душегуба детей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детские травмы-триггеры Аккуратно повязанный галстук и до блеска начищенные ботинки Туристический клуб «ЧЕРГИД» Первое преступление Незапланированная жертва Разоблачение

Детские травмы-триггеры

Аккуратно повязанный галстук и до блеска начищенные ботинки

«У меня вдруг возникло <…> желание иметь такого мальчика, сделать ему плохо, больно. Это чувство меня преследовало постоянно», — рассказал Сивко.

Туристический клуб «ЧЕРГИД»

Фото: iStock/feri ferdinan

«Я могу делать с ними всё, что захочу, им это нравится, и они улыбаются мне. Понимая, что для воплощения подобных фантазий понадобятся жертвы, я задумался, как получить мальчика в бессознательном состоянии», — такие записи однажды появились в дневнике Сивко.

Первое преступление

Незапланированная жертва

Фото: iStock/breakermaximus

Разоблачение