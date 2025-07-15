20-летний житель Бурятии жестоко избил экс-возлюбленную и ее приятелей
В Бурятии 20-летний молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку и ее друзей из-за обиды, возникшей после переписки. По информации Telegram-канала Babr Mash, россиянин обвинил экс-возлюбленную в «развратном» поведении. При личной встрече он сразу же набросился на нее с кулаками.
Пострадали не только девушка, но и ее друзья, пытавшиеся ее защитить. У одной из подруг диагностировано сотрясение мозга, сломан нос и повреждена челюсть.
По словам пострадавших, нападавший получил лишь административное предупреждение. Девушка и ее друзья подали заявление в полицию.
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