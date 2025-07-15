20-летний житель Бурятии жестоко избил экс-возлюбленную и ее приятелей

15 июля 2025, 14:06

Фото: iStock/Backiris

В Бурятии 20-летний молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку и ее друзей из-за обиды, возникшей после переписки. По информации Telegram-канала Babr Mash, россиянин обвинил экс-возлюбленную в «развратном» поведении. При личной встрече он сразу же набросился на нее с кулаками.