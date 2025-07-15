В Омской области годовалая девочка отравилась крысиным ядом
В Омской области годовалая девочка случайно съела таблетку крысиного яда, находясь в гостях у бабушки. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), инцидент произошел 14 июля.
Ребенка экстренно доставили в больницу с признаками отравления. К счастью, врачам удалось спасти малышку, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
По предварительным данным, девочка нашла таблетку для травли крыс на полу и проглотила ее.
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