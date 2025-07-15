Достижения.рф

В Подмосковье задержан рецидивист за изнасилование собутыльницы

Фото: istockphoto / Diy13

Полиция Подмосковья задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и нанесении ножевых ранений своей собутыльнице в Егорьевске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.



Инцидент произошел во время распития алкоголя, после чего подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы. Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами.

Злоумышленник был найден и задержан в лесополосе. В настоящее время проводится расследование дела, мужчина ​доставлен в следственные органы.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0