В Подмосковье задержан рецидивист за изнасилование собутыльницы
Полиция Подмосковья задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и нанесении ножевых ранений своей собутыльнице в Егорьевске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Инцидент произошел во время распития алкоголя, после чего подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы. Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами.
Злоумышленник был найден и задержан в лесополосе. В настоящее время проводится расследование дела, мужчина доставлен в следственные органы.
Читайте также: