В московской девятиэтажке прорвало трубу с кипятком: есть погибший
На Чертановской улице в девятиэтажке произошёл прорыв трубы с горячей водой. Как сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком», погиб человек. Подъезд обесточили, из дома эвакуировали 20 жителей.
Ранее в Петропавловске-Камчатском автомобиль сбил пятилетнего ребёнка рядом со школой. По информации Mash, многие дети добираются на занятия по проезжей части, которую не расчистили от снега.
Дистанционное обучение, введённое после снежного циклона, завершилось 29 января, однако подходы к школам так и не привели в порядок. По словам местных жителей, дети идут на уроки в темноте, обходя трёхметровые сугробы и лавируя между машинами.
Родители и руководство лицея № 21 ранее просили власти расширить дорогу, но получили отказ. На фоне этой ситуации утром у школы № 33 водитель Nissan Safari сбил девочку. Она в сознании, её госпитализировали для обследования.
Госавтоинспекция заявила о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия на месте аварии. Прокуратура начала проверку действий местной администрации.
