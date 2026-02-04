В московской девятиэтажке прорвало трубу с кипятком: есть погибший

04 февраля 2026, 16:53

В девятиэтажке в Чертаново прорвало трубу с кипятком, погиб человек

Фото: istockphoto/Ian_Redding

На Чертановской улице в девятиэтажке произошёл прорыв трубы с горячей водой. Как сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком», погиб человек. Подъезд обесточили, из дома эвакуировали 20 жителей.