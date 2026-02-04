Труп подростка обнаружили в лесу ХМАО
Тело 15-летнего школьника, которого разыскивали четыре дня, нашли в лесу Ханты-Мансийска. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ.
По информации ведомства, вечером 31 января в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже подростка. Юноша не вернулся домой после школы и не выходил на связь с близкими. Следователи возбудили уголовное дело и организовали поисковые мероприятия.
4 февраля труп молодого человека обнаружили в лесном массиве в районе садово-огороднического товарищества «Кедр». Как отметили в СК, при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не выявили.
Для установления обстоятельств и причин гибели назначили судебно-медицинскую экспертизу.
